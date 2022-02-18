«Вашингтон» вырвал победу у «Филадельфии». Орлов сделал голевую передачу

«Вашингтон» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. За 3 минуты до конца игры «Кэпиталз» проигрывали 2:3, но затем Гарнет Хэтэуэй оформил дуль за 105 секунд и принес команде победу.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился одной голевой передачей. Голкипер Илья Самсонов отразил 30 из 33 бросков по своим воротам. Александр Овечкин сделал два броска, а Евгений Кузнецов — один.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Кемпни — 1 (Дауд, Хэтэуэй), 18:35 — 0:1. Мэйю — 4 (бол., Линдблом, Рэтклифф), 28:54 — 1:1. Снивли — 4 (бол., Шири, Орлов), 32:49 — 1:2. Санхейм — 4 (Конекны, Жиру), 39:01 — 2:2. Мэйю — 5 (Санхейм, Проворов), 56:09 — 3:2. Хэтэуэй — 9 (Карлсон, Хагелин), 57:03 — 3:3. Хэтэуэй — 10 (Хагелин), 58:48 — 3:4. Карлсон — 10 (п.в., Дауд), 59:11 — 3:5.

Вратари: Джонс (58:56 — 59:11) — Самсонов.

Штраф: 13 — 25.

Броски: 33 (11+12+10) — 25 (8+6+11).

Наши: Проворов (26.42/5/-3) — Кузнецов (20.02/1/0), Овечкин (19.47/2/0), Орлов (19.39/2/0).

18 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16886 зрителей.