«Вашингтон» вырвал победу у «Филадельфии». Орлов сделал голевую передачу
«Вашингтон» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. За 3 минуты до конца игры «Кэпиталз» проигрывали 2:3, но затем Гарнет Хэтэуэй оформил дуль за 105 секунд и принес команде победу.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился одной голевой передачей. Голкипер Илья Самсонов отразил 30 из 33 бросков по своим воротам. Александр Овечкин сделал два броска, а Евгений Кузнецов — один.
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Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Голы: Кемпни — 1 (Дауд, Хэтэуэй), 18:35 — 0:1. Мэйю — 4 (бол., Линдблом, Рэтклифф), 28:54 — 1:1. Снивли — 4 (бол., Шири, Орлов), 32:49 — 1:2. Санхейм — 4 (Конекны, Жиру), 39:01 — 2:2. Мэйю — 5 (Санхейм, Проворов), 56:09 — 3:2. Хэтэуэй — 9 (Карлсон, Хагелин), 57:03 — 3:3. Хэтэуэй — 10 (Хагелин), 58:48 — 3:4. Карлсон — 10 (п.в., Дауд), 59:11 — 3:5.
Вратари: Джонс (58:56 — 59:11) — Самсонов.
Штраф: 13 — 25.
Броски: 33 (11+12+10) — 25 (8+6+11).
Наши: Проворов (26.42/5/-3) — Кузнецов (20.02/1/0), Овечкин (19.47/2/0), Орлов (19.39/2/0).
18 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16886 зрителей.
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|28
|21
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|2
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|26
|21
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|24
|55
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|55
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|27
|50
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|22
|25
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|
Рейнджерс – Детройт
|2 : 3 Б
|18.02
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 1
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|18.02
|03:00
|
Баффало – Оттава
|1 : 3
|18.02
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|4 : 1
|18.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|- : -
|18.02
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
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Леон Драйзайтль
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|66
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|66
|
|
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|66
|И
|Г
|
|
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|48
|33
|
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Леон Драйзайтль
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|47
|33
|
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|КН
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