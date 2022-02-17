НХЛ, расписание и результаты матчей 18 февраля: «Филадельфия» — «Вашингтон», «Торонто» — «Питтсбург» и другие игры
Расписание и результаты матчей НХЛ 18 февраля
В ночь на 18 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
03:00 мск. «Филадельфия» — «Вашингтон»
03:00. «Рейнджерс» — «Детройт»
03:00. «Торонто» — «Питтсбург»
03:00. «Монреаль» — «Сент-Луис»
06:30. «Сан-Хосе» — «Ванкувер»
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|50
|31
|19
|70
|2
|Каролина
|47
|32
|15
|68
|3
|Рейнджерс
|48
|31
|17
|66
|4
|Вашингтон
|51
|27
|24
|63
|5
|Коламбус
|47
|23
|24
|47
|6
|Айлендерс
|43
|17
|26
|40
|7
|Филадельфия
|48
|15
|33
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|48
|33
|15
|71
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|46
|31
|15
|65
|4
|Бостон
|47
|27
|20
|58
|5
|Детройт
|50
|22
|28
|50
|6
|Баффало
|48
|16
|32
|40
|7
|Оттава
|46
|17
|29
|38
|8
|Монреаль
|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|45
|30
|15
|63
|3
|Сент-Луис
|47
|28
|19
|61
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|47
|21
|26
|50
|7
|Чикаго
|49
|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|50
|23
|27
|55
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|49
|16
|33
|36
Результаты / календарь
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
|17.02
|03:00
|
Виннипег – Миннесота
|6 : 3
|17.02
|03:30
|
Каролина – Флорида
|2 : 3 ОТ
|17.02
|05:30
|
Калгари – Анахайм
|6 : 2
|17.02
|06:00
|
Вегас – Колорадо
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|66
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|66
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|66
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|48
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|17
|1.85
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|30
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09
Новости