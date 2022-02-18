«Торонто» обыграл «Питтсбург», Малкин отметился заброшенной шайбой

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэттьюс, Давид Кампф, Майкл Бантинг и Морган Райлли, которому ассистировал вратарь Джек Кэмпбелл. У «Пингвинз» единственную шайбу забросил Евгений Малкин.

После этого матча «Торонто» с 67 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 70 очками — на третьей строчке.