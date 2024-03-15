«Филадельфия» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Филадельфия» дома проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. «Мэйпл Лифс» одержали вторую победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» набрала 84 очка и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 7-й строчке — 76 очков.