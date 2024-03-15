«Детройт» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» на выезде обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Ред Уингз» потерпели седьмое поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» набрала 59 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 72 очка.