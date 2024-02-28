«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» и «Тампа-Бэй» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Филадельфии 28 февраля и завершилась победой хозяев — 6:2.

Видео лучших моментов матча «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Филадельфия» и «Тампа» набрали по 69 очков и занимают 7-е и 8-е места в Восточной конференции соответственно.