Бобровский догнал Гашека по числу побед в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал 389-ю победу в НХЛ.

28 февраля «Флорида» дома победила «Баффало» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 35-летний россиянин отразил 28 бросков в створ ворот.

По числу побед в НХЛ Бобровский догнал чешского вратаря Доминика Гашека и поднялся на второе место в списке европейских голкиперов с наибольшим числом побед. Теперь Бобровского опережает только швед Хенрик Лундквист (459 побед).

В текущем сезоне Бобровский провел 43 матча в НХЛ с процентом сейвов 91,65 и коэффициентом надежности 2,35.