«Виннипег» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» и «Сент-Луис» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Виннипеге 28 февраля и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Виннипег» — «Сент-Луис» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Виннипег» (79 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис» (62) идет девятым на «Западе».