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Сегодня, 07:55

«Виннипег» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Виннипег» и «Сент-Луис» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Виннипеге 28 февраля и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Виннипег» — «Сент-Луис» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Виннипег» (79 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис» (62) идет девятым на «Западе».

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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НХЛ: «Детройт» победил «Вашингтон», «Ванкувер» — «Питтсбург». Расписание и результаты матчей 28 февраля

Два очка Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Даллас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 59 39 20 81
2 Каролина 59 35 24 76
3 Филадельфия 60 31 29 69
4 Вашингтон 58 27 31 63
5 Нью-Джерси 58 29 29 62
6 Айлендерс 58 24 34 62
7 Питтсбург 55 26 29 60
8 Коламбус 57 19 38 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 39 20 82
2 Бостон 60 34 26 82
3 Торонто 58 33 25 74
4 Детройт 59 33 26 72
5 Тампа-Бэй 61 32 29 69
6 Баффало 59 27 32 58
7 Монреаль 59 23 36 54
8 Оттава 57 25 32 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 57 37 20 79
2 Даллас 61 35 26 79
3 Колорадо 60 36 24 77
4 Нэшвилл 60 33 27 68
5 Сент-Луис 58 30 28 62
6 Миннесота 59 28 31 62
7 Аризона 58 23 35 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 59 33 26 73
3 Эдмонтон 56 34 22 70
4 Лос-Анджелес 58 29 29 68
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 58 25 33 61
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
28.02 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 6 : 2
28.02 03:00
Флорида – Баффало
 3 : 2
28.02 03:00
Монреаль – Аризона
 5 : 2
28.02 03:00
Торонто – Вегас
 2 : 6
28.02 03:00
Детройт – Вашингтон
 8 : 3
28.02 04:00
Нэшвилл – Оттава
 4 : 1
28.02 04:00
Миннесота – Каролина
 2 : 3
28.02 04:00
Виннипег – Сент-Луис
 4 : 2
28.02 05:00
Колорадо – Даллас
 5 : 1
28.02 05:00
Калгари – Лос-Анджелес
 4 : 2
28.02 06:00
Ванкувер – Питтсбург
 - : -
28.02 06:30
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 103
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 60 98
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 91
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 59 39
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 55 39
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
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