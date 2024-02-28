«Виннипег» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ
«Виннипег» и «Сент-Луис» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра проходила в Виннипеге 28 февраля и завершилась победой хозяев — 4:2.
Видео лучших моментов матча «Виннипег» — «Сент-Луис» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.
«Виннипег» (79 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис» (62) идет девятым на «Западе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|59
|39
|20
|81
|2
|Каролина
|59
|35
|24
|76
|3
|Филадельфия
|60
|31
|29
|69
|4
|Вашингтон
|58
|27
|31
|63
|5
|Нью-Джерси
|58
|29
|29
|62
|6
|Айлендерс
|58
|24
|34
|62
|7
|Питтсбург
|55
|26
|29
|60
|8
|Коламбус
|57
|19
|38
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|39
|20
|82
|2
|Бостон
|60
|34
|26
|82
|3
|Торонто
|58
|33
|25
|74
|4
|Детройт
|59
|33
|26
|72
|5
|Тампа-Бэй
|61
|32
|29
|69
|6
|Баффало
|59
|27
|32
|58
|7
|Монреаль
|59
|23
|36
|54
|8
|Оттава
|57
|25
|32
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|57
|37
|20
|79
|2
|Даллас
|61
|35
|26
|79
|3
|Колорадо
|60
|36
|24
|77
|4
|Нэшвилл
|60
|33
|27
|68
|5
|Сент-Луис
|58
|30
|28
|62
|6
|Миннесота
|59
|28
|31
|62
|7
|Аризона
|58
|23
|35
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|59
|33
|26
|73
|3
|Эдмонтон
|56
|34
|22
|70
|4
|Лос-Анджелес
|58
|29
|29
|68
|5
|Калгари
|59
|29
|30
|63
|6
|Сиэтл
|58
|25
|33
|61
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
Результаты / календарь
18.02
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4.03
|28.02
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|6 : 2
|28.02
|03:00
|
Флорида – Баффало
|3 : 2
|28.02
|03:00
|
Монреаль – Аризона
|5 : 2
|28.02
|03:00
|
Торонто – Вегас
|2 : 6
|28.02
|03:00
|
Детройт – Вашингтон
|8 : 3
|28.02
|04:00
|
Нэшвилл – Оттава
|4 : 1
|28.02
|04:00
|
Миннесота – Каролина
|2 : 3
|28.02
|04:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|4 : 2
|28.02
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|5 : 1
|28.02
|05:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|4 : 2
|28.02
|06:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -
|28.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|103
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|60
|98
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|91
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|59
|39
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|55
|39
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96
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