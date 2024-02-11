«Филадельфия» выиграла у «Сиэтла» и одержала третью победу подряд

«Филадельфия» дома обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев забросили Скотт Лотон, Райан Пелинг и Шон Кутурье, у гостей — Томаш Татар и Джаред Маккэн.

«Филадельфия» одержала третью победу подряд и поднялась на пятое место в таблице Восточной конференции с 62 очками в 53 играх.

«Сиэтл» идет 11-м на «Западе» с 52 очками в 51 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Сиэтл» — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы: Лотон — 6 (бол., Йорк, Фрост), 4:36 — 1:0. Татар — 7 (Данн, Ларссон), 17:09 — 1:1. Пелинг — 7 (мен., Хэтэуэй, Силер), 18:14 — 2:1. Маккэн — 21 (Веннберг, Данн), 40:36 — 2:2. Кутюрье — 11 (Санхейм, Конекны), 45:30 — 3:2.

Вратари: Петерсен — Даккорд (58:16).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (13+11+14) — 19 (10+7+2).

11 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.