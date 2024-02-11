«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» в овертайме, Кочетков провел сухой матч

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.

Единственную шайбу в овертайме забросил форвард хозяев Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников вышел на лед впервые с 20 января — 23-летний хоккеист восстановился от травмы верхней части тела.

Российский голкипер хозяев Петр Кочетков отразил все 34 броска по своим воротам и стал первой звездой встречи.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 51 матче. «Нью-Джерси» идет на десятой строчке с 54 очками в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Ахо — 19 (Нечас, Слэвин), 63:40 — 1:0.

Вратари: Кочетков — Ванечек.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (10+11+9+2) — 34 (10+13+9+2).

Наши: Орлов (20.43/2/0), Свечников (19.16/2/0) — -.

11 февраля. Роли. PNC Arena.