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Сегодня, 05:52

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» в овертайме, Кочетков провел сухой матч

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото USA Today Sports

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.

Единственную шайбу в овертайме забросил форвард хозяев Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников вышел на лед впервые с 20 января — 23-летний хоккеист восстановился от травмы верхней части тела.

Российский голкипер хозяев Петр Кочетков отразил все 34 броска по своим воротам и стал первой звездой встречи.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 51 матче. «Нью-Джерси» идет на десятой строчке с 54 очками в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Ахо — 19 (Нечас, Слэвин), 63:40 — 1:0.

Вратари: Кочетков — Ванечек.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (10+11+9+2) — 34 (10+13+9+2).

Наши: Орлов (20.43/2/0), Свечников (19.16/2/0) — -.

11 февраля. Роли. PNC Arena.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 52 33 19 69
2 Каролина 51 30 21 65
3 Филадельфия 53 28 25 62
4 Айлендерс 52 22 30 56
5 Нью-Джерси 50 25 25 54
6 Питтсбург 49 23 26 53
7 Вашингтон 50 23 27 53
8 Коламбус 51 16 35 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 32 20 73
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 53 28 25 61
4 Торонто 50 26 24 60
5 Детройт 51 27 24 60
6 Монреаль 51 21 30 50
7 Баффало 51 22 29 48
8 Оттава 48 21 27 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 32 20 70
2 Колорадо 53 32 21 68
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 50 27 23 56
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Миннесота 51 23 28 51
7 Аризона 49 23 26 49
8 Чикаго 52 14 38 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 52 34 18 74
2 Вегас 52 31 21 68
3 Эдмонтон 47 30 17 61
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Калгари 52 25 27 55
6 Сиэтл 51 21 30 52
7 Анахайм 51 18 33 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
28.01
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17.02
11.02 02:00
Флорида – Колорадо
 4 : 0
11.02 03:00
Виннипег – Питтсбург
 2 : 1
11.02 03:00
Оттава – Торонто
 5 : 3
11.02 03:00
Филадельфия – Сиэтл
 3 : 2
11.02 03:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 2 : 4
11.02 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 1 : 0 ОТ
11.02 04:00
Нэшвилл – Аризона
 - : -
11.02 06:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
11.02 21:00
Монреаль – Сент-Луис
 - : -
11.02 21:30
Вашингтон – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 89
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 53 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 75
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 52 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 19 1.89
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