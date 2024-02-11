«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 51 матче. «Нью-Джерси» идет на десятой строчке с 54 очками в 50 играх.