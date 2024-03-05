«Филадельфия» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Решающий гол в серии буллитов забросил российский форвард «Блюз» Павел Бучневич.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 67 очками в 61 матче.

«Филадельфия» идет на восьмой строчке «Востока» с 72 очками в 63 играх.