«Рейнджерс» — «Флорида»: видеообзор матча

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Рейнджерс» — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

У гостей дважды забил Сэм Райнхарт, по одному голу у Райана Ломберга и Антона Лунделла. У хозяев забросили Уильям Кулле и Крис Крайдер, Артемий Панарин сделал одну результативную передачу.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков, столько же спасений сделал его соотечественник Игорь Шестеркин, выступающий за «Рейнджерс».

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