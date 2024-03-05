Бучневич признан второй звездой матча с «Филадельфией»

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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 Б).

28-летний россиянин забросил победный буллит. Первой звездой признан вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон, отразивший 40 бросков из 41. Третья звезда — голкипер «Флайерз» Самуэль Эрссон, у которого 24 сейва.

В текущем сезоне Бучневич провел 59 матчей, в которых набрал 48 (24+24) очков.