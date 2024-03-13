«Филадельфия» выиграла у «Сан-Хосе». Барабанов и Костин набрали по одному очку
«Филадельфия» выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Российские нападающие «Шаркс» Александр Барабанов и Клим Костин сделали по голевой передаче.
«Флайерз» набрали 76 очков и занимают 6-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет предпоследним в Западной конференции — 39 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|64
|42
|22
|88
|2
|Каролина
|64
|39
|25
|84
|3
|Филадельфия
|65
|33
|32
|74
|4
|Айлендерс
|64
|29
|35
|72
|5
|Вашингтон
|63
|30
|33
|69
|6
|Нью-Джерси
|65
|31
|34
|66
|7
|Питтсбург
|63
|28
|35
|64
|8
|Коламбус
|64
|22
|42
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|92
|2
|Бостон
|67
|38
|29
|91
|3
|Торонто
|64
|37
|27
|82
|4
|Тампа-Бэй
|65
|34
|31
|74
|5
|Детройт
|64
|33
|31
|72
|6
|Баффало
|65
|30
|35
|65
|7
|Монреаль
|64
|24
|40
|58
|8
|Оттава
|62
|25
|37
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|40
|26
|89
|2
|Виннипег
|64
|41
|23
|87
|3
|Колорадо
|65
|40
|25
|85
|4
|Нэшвилл
|66
|37
|29
|78
|5
|Сент-Луис
|65
|33
|32
|69
|6
|Миннесота
|65
|31
|34
|69
|7
|Аризона
|65
|26
|39
|57
|8
|Чикаго
|65
|17
|48
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|66
|42
|24
|91
|2
|Эдмонтон
|63
|39
|24
|81
|3
|Лос-Анджелес
|64
|33
|31
|77
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|75
|5
|Сиэтл
|63
|28
|35
|67
|6
|Калгари
|64
|31
|33
|67
|7
|Анахайм
|64
|23
|41
|49
|8
|Сан-Хосе
|63
|16
|47
|39
Результаты / календарь
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
|13.03
|02:00
|
Филадельфия – Сан-Хосе
|- : -
|13.03
|02:00
|
Оттава – Питтсбург
|- : -
|13.03
|02:00
|
Монреаль – Коламбус
|- : -
|13.03
|02:00
|
Баффало – Детройт
|- : -
|13.03
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|- : -
|13.03
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|13.03
|03:00
|
Даллас – Флорида
|- : -
|13.03
|03:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|13.03
|04:00
|
Калгари – Колорадо
|- : -
|13.03
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|65
|111
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|107
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|103
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|65
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|62
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
Новости