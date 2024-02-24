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Сегодня, 14:00

НХЛ: «Филадельфия» — «Рейнджерс», «Флорида» — «Вашингтон». Расписание матчей 24 и 25 февраля

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

24 февраля

20.00 по московскому времени. «Детройт» — «Сент-Луис»

20.30. «Нью-Джерси» — «Монреаль»

20.30. «Айлендерс» — «Тампа»

23.00. «Филадельфия» — «Рейнджерс»

25 февраля

02.00. «Флорида» — «Вашингтон»

03.00. «Колорадо» — «Торонто»

03.00. «Каролина» — «Даллас»

03.00. «Ванкувер» — «Бостон»

03.00. «Оттава» — «Вегас»

06.00. «Эдмонтон» — «Калгари»

06.00. «Сан-Хосе» — «Нэшвилл»

06.00. «Сиэтл» — «Миннесота»

06.30. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 57 38 19 79
2 Каролина 56 34 22 73
3 Филадельфия 57 30 27 67
4 Вашингтон 55 26 29 60
5 Нью-Джерси 56 28 28 60
6 Айлендерс 56 23 33 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 34 24 80
2 Флорида 57 37 20 78
3 Торонто 56 32 24 72
4 Детройт 56 30 26 66
5 Тампа-Бэй 58 30 28 65
6 Баффало 57 26 31 56
7 Монреаль 57 22 35 52
8 Оттава 54 24 30 51
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 34 24 76
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 58 35 23 75
4 Сент-Луис 56 30 26 62
5 Нэшвилл 57 30 27 62
6 Миннесота 57 27 30 60
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 59 37 22 80
2 Вегас 57 32 25 70
3 Эдмонтон 54 33 21 68
4 Лос-Анджелес 55 28 27 66
5 Сиэтл 56 24 32 59
6 Калгари 57 27 30 59
7 Анахайм 56 20 36 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
Результаты / календарь
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
24.02 03:00
Коламбус – Баффало
 1 : 2
24.02 04:30
Чикаго – Виннипег
 2 : 3 ОТ
24.02 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 2 : 4
24.02 20:00
Детройт – Сент-Луис
 - : -
24.02 22:00
Нью-Джерси – Монреаль
 - : -
24.02 22:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
24.02 23:00
Филадельфия – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 57 95
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 58 93
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 87
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 57 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 58 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
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