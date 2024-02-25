«Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Анахайм»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.

В составе «Кингз» отличились Кевин Фиала и Дрю Даути, Тревор Мур реализовал победный буллит. У «Дакс» шайбы забросили Якоб Сильверберг и Сэм Кэррик.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 68 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Анахайм» с 43 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сильферберг — 6 (бол., Строум, Фаулер), 9:33 — 0:1. Фиала — 16 (бол., Кемпе, Даути), 15:23 — 1:1. С. Кэррик — 8 (мен., Хенрик), 29:08 — 1:2. Даути — 13 (бол., Кемпе, Фиала), 34:24 — 2:2.

Победный буллит: Мур.

Вратари: Риттих — Гибсон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 50 (19+16+13+2) — 24 (11+8+5+0).

Наши: Гавриков (23.13/4/0) — Любушкин (18.48/1/0), Минтюков (18.57/0/0).

25 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.