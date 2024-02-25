«Сиэтл» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Сиэтл» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Уайлд» 3 (2+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по голу забили Маркус Йоханссон, Мэттью Болди и Дакота Мермис, Матс Цуккарелло оформил ассистентский покер. У «Кракен» шайбы забросили Винс Данн и Джордан Эберле.

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