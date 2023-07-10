«Сан-Хосе» подписал однолетний контракт с экс-нападающим «Детройта» Задиной

«Сан-Хосе» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Филипом Задиной. Зарплата 23-летнего чеха составит 1,1 миллиона долларов.

Игрок по обоюдному согласию расторг контракт с «Детройтом», который истекал в 2025 году.

В прошлом сезоне «регулярки» НХЛ на счету Задины 7 (3+4) очков в 30 матчах.