«Филадельфия» обыграла «Монреаль» и вышла вперед в серии

«Филадельфия» победила «Монреаль» (1:0) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда повела в серии со счетом 2-1.

Единственную шайбу на шестой минуте матча забил Якуб Ворачек. Следующий матч состоится 18 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

НХЛ. Кубок Стэнли.

Восток. Первый раунд

Третий матч

«Монреаль» — «Филадельфия» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Ворачек — 2 (Жиру, Хегг), 5:21 — 0:1.

Вратари: Прайс (57:59) — Харт.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (5+8+10) — 20 (8+6+6).

Наши: — — Проворов (26.44/1/0).

17 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-2