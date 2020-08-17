«Филадельфия» обыграла «Монреаль» и вышла вперед в серии
05:53
«Филадельфия» победила «Монреаль» (1:0) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда повела в серии со счетом 2-1.
Единственную шайбу на шестой минуте матча забил Якуб Ворачек. Следующий матч состоится 18 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.
НХЛ. Кубок Стэнли.
Восток. Первый раунд
Третий матч
«Монреаль» — «Филадельфия» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Ворачек — 2 (Жиру, Хегг), 5:21 — 0:1.
Вратари: Прайс (57:59) — Харт.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 23 (5+8+10) — 20 (8+6+6).
Наши: — — Проворов (26.44/1/0).
17 августа. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 1-2
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