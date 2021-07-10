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«Филадельфия» не планирует защищать Ворачека на драфте расширения

16:15
Якуб Ворачек. Фото ХК «Филадельфия».
Якуб Ворачек. Фото ХК «Филадельфия».
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Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек обсуждал с руководством свое будущее в команде. Ожидается, что 31-летний чех не попадет в число защищенных от драфта расширения игроков, пишет Sportsnet.

Если «Сиэтл», недавно назначивший главным тренером Дэйва Хэкстола, ранее работавшего с «Флайерз», не заберет игрока, то его могут обменять.

В минувшем сезоне Ворачек набрал 43 (9+34) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора

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