«Филадельфия» не планирует защищать Ворачека на драфте расширения

Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек обсуждал с руководством свое будущее в команде. Ожидается, что 31-летний чех не попадет в число защищенных от драфта расширения игроков, пишет Sportsnet.

Если «Сиэтл», недавно назначивший главным тренером Дэйва Хэкстола, ранее работавшего с «Флайерз», не заберет игрока, то его могут обменять.

В минувшем сезоне Ворачек набрал 43 (9+34) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.