Токкет может войти в тренерский штаб «Торонто»
16:01
Бывший тренер «Аризоны» Рик Токкет может войти в тренерский штаб «Торонто» в качестве помощника главного тренера Шелдона Кифа, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
57-летний специалист покинул должность главного тренера «Аризоны» после четырех сезонов работы. При нем команда один раз вышла в плей-офф.
Ранее он работал в «Питтсбурге» на должности ассистента главного тренера и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.
Ранее появлялась информация, что Токкет претендует на должность главного тренера в «Рейнджерс», «Баффало» и «Сиэтле», но все клубы остановились на других кандидатурах.
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