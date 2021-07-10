Бывший тренер «Аризоны» Рик Токкет может войти в тренерский штаб «Торонто» в качестве помощника главного тренера Шелдона Кифа, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

57-летний специалист покинул должность главного тренера «Аризоны» после четырех сезонов работы. При нем команда один раз вышла в плей-офф.

Ранее он работал в «Питтсбурге» на должности ассистента главного тренера и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.

Ранее появлялась информация, что Токкет претендует на должность главного тренера в «Рейнджерс», «Баффало» и «Сиэтле», но все клубы остановились на других кандидатурах.