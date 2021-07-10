«Филадельфия» и Сет Джонс не договорились о подписании контракта в случае обмена

«Филадельфия» ведет переговоры о возможном обмене, в результате которого клуб получит защитника Сета Джонса, сообщает Sportsnet.

Однако «Летчики» пока не могут договориться с самим Джонсом о подписание контракта в случае трейда.

Ранее стало известно, что 26-летний американец не планирует подписывать новый контракт с «Блю Джэкетс» и хочет выйти на рынок свободных агентов в 2022 году.

Его текущее соглашение с кэпхитом 5,4 миллиона долларов в год действует до конца следующего сезона.

В сезоне-2020/21 Джонс набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности «-18».