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«Филадельфия» и Сет Джонс не договорились о подписании контракта в случае обмена

16:39
Сет Джонс. Фото USA Today Sports
Сет Джонс. Фото USA Today Sports
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«Филадельфия» ведет переговоры о возможном обмене, в результате которого клуб получит защитника Сета Джонса, сообщает Sportsnet.

Однако «Летчики» пока не могут договориться с самим Джонсом о подписание контракта в случае трейда.

Ранее стало известно, что 26-летний американец не планирует подписывать новый контракт с «Блю Джэкетс» и хочет выйти на рынок свободных агентов в 2022 году.

Его текущее соглашение с кэпхитом 5,4 миллиона долларов в год действует до конца следующего сезона.

В сезоне-2020/21 Джонс набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности «-18».

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Иван Шитик все материалы автора

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