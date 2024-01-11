Дубль Соколоа помог «Бельвилю» переиграть «Манитобу»

«Бельвиль Сенаторс» переиграл «Манитоба Мус» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:0. Для фарм-клуба «Оттавы» это седьмая победа подряд.

Российский нападающий Егор Соколов отметился двумя заброшенными шайбами. Теперь на его счету 10 голов в 32 матчах этого сезона.

«Бельвиль» с 38 очками занимает 3-е место в Северном дивизионе. «Манитоба» замыкает таблицу Центрального дивизиона — 24 очка.