«Филадельфия» Эрссона на Федотова после 5-й пропущенной шайбы в матче с «Монреалем»

«Филадельфия» проигрывает «Монреалю» со счетом 0:6 после второго периода в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В середине второй двадцатиминутки место в воротах «Флайерз» занял россиянин Иван Федотов. Он заменил Самуэля Эрссона после 5-й пропущенной шайбы на 13-й минуте второго периода.

За 7 минут 18 секунд Федотов отразил 4 из 5 бросков и пропустил одну шайбу.