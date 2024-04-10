Овечкин побил рекорд Гартнера по количеству сезонов с 30 и более голами

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для него этот гол стал 30-м в текущем сезоне.

38-летний россиянин стал первым игроком в истории НХЛ, который в 18 сезонах забивает не менее 30 голов. Ранее лучшим по этому показателю был Майк Гартнер, который забрасывал не менее 30 шайб в 17 сезонах.

Овечкин занимает 2-е место в истории лиги по заброшенным шайбам — 852 гола. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки — 894 гола.