«Филадельфия» уступила «Чикаго» и потерпела четвертое поражение подряд

«Чикаго» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У гостей отличились Джо Андерсон, Филипп Курашев, Лукас Райхел, Ник Фолиньо и Маккензи Энтвистл. Единственный гол хозяев забил Тайсон Ферстер.

Российский вратарь Иван Федотов, который перешел в «Филадельфию» 29 марта, попал в заявку на матч, но остался на скамейке запасных.

«Чикаго» занимает 15-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 49 очками в 74 матчах.

«Филадельфия» идет на восьмой строчке «Востока» с 82 очками в 75 играх. «Флайерз» потерпели четвертое поражение подряд.