«Аризона» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Рейнджерс» на выезде обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» лидируют в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 104 очка в 74 матчах.

«Аризона» идет на 13-й строчке «Запада» с 67 очками в 74 играх.