ФХР поздравила Овечкина с рекордом результативности в НХЛ

ФХР в своем Твиттере поздравила капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина​ с достижением рекорда результативности среди российских игроков в НХЛ.

Напомним, что сегодня капитан "Кэпиталз" побил рекорд экс-нападающего Сергея Федорова (1179 очков за 1248 матчей) по количеству очков среди российских хоккеистов в регулярных сезонах НХЛ. Овечкин набрал 1180-е очко.

Овечкин обогнал Федорова! Теперь он величайший русский в истории НХЛ? Или нет?