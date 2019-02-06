ФХР поздравила Овечкина с рекордом результативности в НХЛ

ФХР в своем Твиттере поздравила капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина с достижением рекорда результативности среди российских игроков в НХЛ.
Напомним, что сегодня капитан "Кэпиталз" побил рекорд экс-нападающего Сергея Федорова (1179 очков за 1248 матчей) по количеству очков среди российских хоккеистов в регулярных сезонах НХЛ. Овечкин набрал 1180-е очко.
Овечкин обогнал Федорова! Теперь он величайший русский в истории НХЛ? Или нет?
1180 очков на счету Ови! С ними Александр Овечкин @ovi8 стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ.– Хоккей России (@russiahockey) 6 февраля 2019 г.
⠀
Поздравляем форварда сборной России – уверены, впереди ещё немало хоккейных вызовов и свершений 💪 pic.twitter.com/d9jDvAAdQW
Загрузка...