Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (7:2).

«Четыре очка — хороший результат, но Капризову надо доказывать свою состоятельность, — приводит слова Фетисова «Чемпионат». - Абсолютно нормально, что Кирилла активно критикуют в американских СМИ. Сейчас он является лидером «Миннесоты» и с него другой спрос. Какие могут быть обиды? Надо хорошо играть каждый матч, правильно начинать сезон — сегодня это его ответственность перед «Миннесотой». Клуб дал ему карт-бланш и кредит доверия. Надеюсь, что эта встреча даст Капризову возможность поверить в себя».

Во встрече с «Далласом» 24-летний нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне Капризов набрал 15 очков (4+11) в 16 играх при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени.