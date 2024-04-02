Федотов останется в запасе «Филадельфии» на матч с «Айлендерс»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал, что на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» с первых минут выйдет вратарь Самуэль Эрссон.

Таким образом, российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов останется в запасе во второй игре подряд.

29 марта Федотов присоединился к «Филадельфии». 27-летний россиянин остался в запасе на предыдущий матч команды против «Чикаго» (1:5).