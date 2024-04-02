Хартман дисквалифицирован на три матча. Форвард «Миннесоты» выбросил клюшку в сторону судьи

Форвард «Миннесоты» Райан Хартман дисквалифицирован на три игры за неспортивное поведение по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (1:2 ОТ).

29-летний американец после поражения бросил со скамейки клюшку в сторону судьи. Помимо трехматчевой дисквалификации, Хартман оштрафован на 62 195 долларов.

Тренерский штаб «Уайлд» снял вратаря в овертайме, из-за чего по правилам НХЛ не получит очков за этот матч.

В текущем сезоне Хартман провел 68 матчей, в которых набрал 42 (19+23) очка.