Фаворит драфта НХЛ Хьюз установил новый бомбардирский рекорд

Фаворит драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз установил новый бомбардирский рекорд в составе юниорской сборной США. В матче против "Грин-Бэй" (12:4) форвард сделал 5 результативных передач, набрав 190 (60+130) очков в 96 матчах за два сезона в команде.

Предыдущий рекорд принадлежал нынешнему форварду "Аризоны" Клэйтону Келлеру – 189 (71+118) очков в 123 матчах в период с 2014 по 2016 годы. Напомним, что ранее в этой программе выступали такие хоккеисты, как Фил Кессел, Патрик Кэйн, Остон Мэттьюс и Джек Айкел.