Фанаты снова освистали Кучерова и аплодировали Шестеркину на Матче звезд НХЛ

Российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова снова освистали на Матче звезд КХЛ.

В полуфинале Матча звезд КХЛ команда Остон Мэттьюса, за которую выступал российский голкипер Игорь Шестеркин, по буллитам обыграла команду Куинна Хьюза (6:5), за которую играл Кучеров.

Кучеров не реализовал буллит в ворота Шестеркина. Форварда освистали, когда он подошел к шайбе, а как только российский голкипер отразил его бросок, свист сменился на аплодисменты.

Ранее Кучерова освистывали после его выступления в конкурсе мастерства, в котором россиянин занял последнее место.