Кучеров: «Маккиннон делает меня лучше, приятно соперничать с лучшим игроком мира»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров рассказал о том, как на него влияет соперничество с форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном.

16 февраля «Тампа» Кучерова сыграет с «Колорадо» Маккиннона в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Он делает меня лучше. Я просто стараюсь получать удовольствие и приносить пользу своей команде. Всегда приятно, когда ты соперничаешь с лучшим игроком мира и пытаешься быть на том же уровне», — приводит слова Кучерова сайт НХЛ.

В текущем сезоне 30-летний россиянин набрал 85 (32+53) очков в 49 матчах НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров, опережая Маккиннона на одно очко.