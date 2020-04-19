Евгений Свечников: «Уверен, что достаточно хорош, чтобы играть в НХЛ»

Нападающий системы «Детройта» Евгений Свечников рассказал о своем желании выступать в НХЛ.

— Уверен, что я достаточно хорош для того, чтобы играть в НХЛ, — цитирует The Detroit News Свечникова. — Пока не знаю, где, но просто хочу приехать в тренировочный лагерь, показать максимум того, на что способен, и отталкиваться от этого. Пора бы уже, я ведь не молодею. Из-за травмы в 2018 году и операции на колене я пропустил целый сезон, совсем не играл. Это был сложный момент. Я ведь мог попасть в НХЛ в том сезоне, провел хороший тренировочный лагерь. Все играли, а я страдал.

В сезоне-2019/20 Евгений Свечников провел за «Детройт» 4 матча, не отличившись результативными действиями с показателем эффективности «-1». Большую часть сезона Свечников выступал за фарм-клуб «Ред Уингз» — «Гранд-Рэпидс». 23-летний россиянин провел за эту команду 51 матч, набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «-10».