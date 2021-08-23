Евгений Свечников подпишет с «Виннипегом» пробный контракт
19:54
Нападающий Евгений Свечников может стать игроком «Виннипега». Фарм-клуб «Детройта» — «Гранд-Рапидз» — в Twitter пожелал россиянину удачи в Манитобе.
Ранее «Детройт» не стал делать квалификационное предложение 24-летнему россиянину. Сообщалось, что он подпишет пробный контракт с «Джетс».
Свечников был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ-2015 под общим 19-м номером. В апреле «Детройт» помещал форварда на драфт отказов, но ни один клуб лиги его не забрал.
В минувшем сезоне Свечников играл за «Детройт». Он провел 21 игру в регулярном чемпионате и набрал 8 (3+5) очков В его активе также 4 матча и 2 (1+1) очка в АХЛ.
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