«Миннесота» продвинулась в переговорах по контракту с Капризовым
20:48
«Миннесота» добилась прогресса в переговорах по новому контракту нападающего Кирилла Капризова, сообщает журналист Майкл Руссо.
Важным моментом стал тот факт, что ЦСКА официальном заявил, что не ведет переговоры с 24-летним россиянином.
Напомним, 10 августа журналист Франк Серавалли сообщил о том, что Капризов заключил предварительное соглашение с ЦСКА, которое начнет действовать с 1 сентября.
Сезон-2020/21 Капризов провел в НХЛ, играя за «Миннесоту». В 55 матчах регулярного чемпионата он набрал 51 (27+24) очко и стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона. Контракт россиянина с «Миннесотой» истек по окончании минувшего сезона.
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