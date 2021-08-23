Бывший нападающий клубов НХЛ Джимми Хэйс умер в 31 год

23 августа появилась информация, что скончался бывший игрок клубов НХЛ Джимми Хэйс. Ему был 31 год.

Former NHL player Jimmy Hayes has died. 31 years old. I just chatted with him last week at a golf course. He leaves behind wife Kristen & two young boys, 2 and 3 months. Also brother Kevin, three sisters and a Mom and Dad. Devastating news for family and Boston hockey community. pic.twitter.com/fgtwyYQ4IO — Bucci Mane (@Buccigross) August 23, 2021

У него остались жена и двое сыновей в возрасте 2 лет и 3 месяцев соответственно.

Джимми Хэйс был выбран на драфте-2008 «Торонто» под общим 60-м номером. В НХЛ он выступал за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси». Всего в лиге он сыграл 334 матча и набрал 109 (54+55) очков.

Boston College Hockey is heartbroken over the passing of Jimmy Hayes. Our thoughts and prayers go out to the entire Hayes family. pic.twitter.com/2nL59U6Fgs — BC Hockey (@BCHockey) August 23, 2021

Его младший брат — Кевин Хэйс — выступает за «Филадельфию».