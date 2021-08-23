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Бывший нападающий клубов НХЛ Джимми Хэйс умер в 31 год

19:39
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23 августа появилась информация, что скончался бывший игрок клубов НХЛ Джимми Хэйс. Ему был 31 год.

У него остались жена и двое сыновей в возрасте 2 лет и 3 месяцев соответственно.

Джимми Хэйс был выбран на драфте-2008 «Торонто» под общим 60-м номером. В НХЛ он выступал за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси». Всего в лиге он сыграл 334 матча и набрал 109 (54+55) очков.

Его младший брат — Кевин Хэйс — выступает за «Филадельфию».

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Иван Шитик все материалы автора

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