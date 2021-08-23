Бывший нападающий клубов НХЛ Джимми Хэйс умер в 31 год
19:39
23 августа появилась информация, что скончался бывший игрок клубов НХЛ Джимми Хэйс. Ему был 31 год.
У него остались жена и двое сыновей в возрасте 2 лет и 3 месяцев соответственно.
Джимми Хэйс был выбран на драфте-2008 «Торонто» под общим 60-м номером. В НХЛ он выступал за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси». Всего в лиге он сыграл 334 матча и набрал 109 (54+55) очков.
Его младший брат — Кевин Хэйс — выступает за «Филадельфию».
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