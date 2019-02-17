Евгений Кузнецов: "Мы же не в теннисе, где ты сам за себя играешь"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что для него командные успехи важнее личных. Форвард не переживает, что в прошлом сезоне не взял трофей "Конн Смайт", выиграв Кубок Стэнли и став его лучшим бомбардиром.

– С "Коламбуса" начался путь к Кубку. Для вас важно, что вы стали его лучшим бомбардиром? И не было ли хотя бы минимума досады, что "Конн Смайт" не получили?

– Досады – нет. Самый главный приз мы выиграли. Мы же не в теннисе, где ты сам за себя играешь. Кубок Стэнли взяли – и достаточно. Такая радость была для родителей, жены, ребенка! И выигрываешь, и забиваешь голы, и передачи отдаешь… Чего еще желать?

– Насколько вообще вас интересуют какие-то индивидуальные трофеи?

– Вбрасываний побольше выигрывать! (Смеется.) Хотелось бы обязательно еще пару раз в финал попасть. Пройти этот путь еще. А личные рекорды – они, наверное, сами собой придут, если ты до финала дойдешь. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Кузнецова – скоро в "СЭ"