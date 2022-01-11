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Раск покинул расположение фарм-клуба «Бостона»

19:22
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Голкипер Туукка Раск расторг просмотровый контракт с фарм-клубом «Бостона». Ожидается, что в ближайшее время он заключит полноценное соглашение с «Брюинз», сообщает журналист Флуто Шинзава.

Агент финна Маркус Лехто подтвердил данную информацию.

Ранее голкиперу была проведена операция по восстановлению хряща в бедре. Раск является неограниченно свободным агентом после завершения восьмилетнего контракта с «Бостоном» прошедшим летом.

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Иван Шитик все материалы автора
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