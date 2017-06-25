Эл Мюррей: "В "Тампе" нет предубеждений относительно российских игроков"

Директор "Тампа-Бэй" по скаутингу Эл Мюррей заявил, что в команде спокойно относятся к выбору российских хоккеистов на драфте. Также специалист отметил, что в клубе составляют комбинации из игроков, которые будут понимать друг друга. Напомним, что под 48-м номером драфта-2017 был выбран Александр Волков, а под 76-м номером – Алексей Липанов.

– В некоторых командах все еще существуют предубеждения относительно российских игроков, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Мюррей. – В нашей организации ничего подобного нет. Нам нужны лучшие хоккеисты. Мы не хотим собирать всю команду из русских, равно как из шведов или франко-канадцев. Нам нужна комбинация игроков, которые будут понимать друг друга, и с этой точки зрения мне кажется, что нам достались хорошие ребята.

Оба россиянина говорят по-английски. Липанов хотел ехать играть в Северную Америку и следующий сезон может провести в АХЛ. Нам нужны игроки, у которых есть мотивация и которые хотят играть в лиге. И совершенно неважно, откуда они.