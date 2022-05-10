Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер совершил эффектный сэйв. Видео

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Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Калгари» совершил эффектный сэйв.

23-летний американский голкипер в середине первого периода поймал шайбу ловушкой, когда в пустой угол бросал нападающий Тайлер Тоффоли.

Эттингер вытащил шайбу, брошенную практически в упор, и спас команду от верного гола.