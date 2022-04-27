«Даллас» и «Вегас» разыграют последнюю путевку в плей-офф НХЛ

Определились 15 из 16 участников плей-офф НХЛ.

За Кубок Стэнли от Восточной конференции поборются «Флорида», «Торонто», «Каролина», «Рейнджерс», «Тампа», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».

На «Западе» в плей-офф вышли «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл». Последнюю путевку от «Запада» разыграют «Даллас» и «Вегас». 27 апреля в очной встрече «Старз» одержали победу (3:2 Б). За два матча до конца регулярного чемпионата «Даллас» опережает «Вегас» на 4 очка. Для выхода в плей-офф «Старз» достаточно набрать один балл.

«Даллас» в заключительных матчах регулярки сыграет с «Аризоной» и «Анахаймом», «Вегас» встретится с «Чикаго» и «Сент-Луисом».