«Даллас» и «Вегас» разыграют последнюю путевку в плей-офф НХЛ
Определились 15 из 16 участников плей-офф НХЛ.
За Кубок Стэнли от Восточной конференции поборются «Флорида», «Торонто», «Каролина», «Рейнджерс», «Тампа», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».
На «Западе» в плей-офф вышли «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл». Последнюю путевку от «Запада» разыграют «Даллас» и «Вегас». 27 апреля в очной встрече «Старз» одержали победу (3:2 Б). За два матча до конца регулярного чемпионата «Даллас» опережает «Вегас» на 4 очка. Для выхода в плей-офф «Старз» достаточно набрать один балл.
«Даллас» в заключительных матчах регулярки сыграет с «Аризоной» и «Анахаймом», «Вегас» встретится с «Чикаго» и «Сент-Луисом».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|80
|51
|29
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|5
|Даллас
|80
|45
|35
|95
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|80
|23
|57
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|80
|42
|38
|91
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|79
|32
|47
|76
|7
|Анахайм
|80
|30
|50
|74
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|27.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 0
|27.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|4 : 2
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 4
|27.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|5 : 4 ОТ
|27.04
|02:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|1 : 5
|27.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|3 : 4
|27.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|27.04
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|3 : 5
|27.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 5 ОТ
|27.04
|03:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 Б
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 3
|27.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|5 : 2
|27.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19