«Сент-Луис» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» поднялся на девятое место в таблице Западной конференции с 29 очками в 29 матчах.

«Оттава» идет на последней, 16-й строчке Востока с 22 очками в 24 играх.

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