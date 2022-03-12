«Эдмонтон» продлил контракт с финским защитником

«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Маркусом Ниемеляйненом. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт НХЛ.

Новое соглашение с 23-летним финном является гибридным. В первом сезоне контракт будет двусторонним, во втором — односторонним.

Средняя зарплата на уровне НХЛ — 762,5 тысячи долларов.

В этом сезоне Ниемеляйнен дебютировал в НХЛ за «Ойлерз». В 20 матчах у него 1 (0+1) очко при полезности «минус 5».