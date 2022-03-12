«Каролина» подпишет долгосрочный контракт с Котканиеми

«Каролина» договорилась о продлении контракта с нападающими Йеспери Котканиеми. Соглашение будет рассчитан на 8 лет. Официально об этом будет объявлено после наступления дедлайна на обмены, который назначен на 21 марта, сообщает журналист Крис Джонстон.

Летом «Ураганы» сделали контрактное предложение финскому нападающему — на один год и 6,1 миллиона долларов. Он принял этот оффер-шит, хотя находился в статусе ограниченно свободного агента и мог остаться в «Монреале».

«Канадиенс» не стали повторять это предложение и получили компенсацию в виде права выбора в первом и третьем раундах драфта.

«Монреаль» задрафтовал Котканиеми в 2018 году под общим третьим номером.

В этом сезоне 21-летний форвард набрал 23 (11+12) очка в 54 матчах регулярного чемпионата.