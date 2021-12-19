«Эдмонтон» поместил Пульюярви в ковид-протокол
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Форвард «Эдмонтона» Ессе Пульюярви помещен в ковид-протокол, сообщает Twitter клуба.
Ранее защитник «Ойлерз» Данкан Кит также попал в ковид-протокол.
В текущем сезоне 23-летний финн провел 28 матчей, в которых набрал 23 (10+13) очка.
НХЛ до 10 января может отказаться отпускать своих игроков на Олимпиаду в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В НХЛ в последнее время участились заражения коронавирусом.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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