Шестеркин исключен из списка травмированных «Рейнджерс»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин исключен из списка травмированных, информирует пресс-служба клуба.

25-летний российский голкипер получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (1:0). В третьем периоде после серии отраженных ударов он покинул площадку при помощи медперсонала.

В этом сезоне Шестеркин провел 18 матчей и оформил один шат-аут. В среднем он пропускает 2,05 шайбы за игру, а коэффициент надежности составляет 93,72 процента. «Рейнджерс» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.