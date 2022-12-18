«Эдмонтон» подписал контракт с бывшим защитником «Ак Барса»
«Эдмонтон» подписал контракт с защитником Джейсоном Демерсом, сообщает сайт клуба.
Соглашение 34-летнего защитника с клубом рассчитано на год и 750 тысяч долларов. Договор является двусторонним.
В текущем сезоне Демерс выступал за фарм-клуб «Ойлерз» в АХЛ — «Бейкерсфилд». Защитник записал на свой счет 9 (0+9) очков в 24 матчах регулярного чемпионата.
В прошлом сезоне Демерс не выступал в НХЛ. Он сыграл за сборную Канады на Олимпиаде (3 матча), а также за «Ак Барс» в КХЛ (5 матчей в регулярном чемпионате и 4 — в Кубке Гагарина).
В НХЛ он выступал за «Сан-Хосе», «Даллас», «Флориду» и «Аризону». Всего в его активе 699 матчей и 214 (45+169) очков при полезности «+31» и 407 минутах штрафа.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
|2
|Каролина
|30
|18
|12
|42
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|32
|17
|15
|39
|5
|Айлендерс
|32
|18
|14
|37
|6
|Вашингтон
|33
|16
|17
|36
|7
|Филадельфия
|32
|10
|22
|27
|8
|Коламбус
|30
|10
|20
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|24
|6
|50
|2
|Торонто
|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|20
|10
|41
|4
|Флорида
|32
|15
|17
|34
|5
|Детройт
|30
|13
|17
|32
|6
|Баффало
|31
|15
|16
|32
|7
|Оттава
|30
|14
|16
|30
|8
|Монреаль
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|18
|14
|42
|2
|Виннипег
|30
|20
|10
|41
|3
|Миннесота
|30
|17
|13
|36
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|29
|12
|17
|28
|7
|Аризона
|29
|10
|19
|24
|8
|Чикаго
|29
|7
|22
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|32
|17
|15
|35
|5
|Калгари
|31
|13
|18
|32
|6
|Ванкувер
|30
|13
|17
|29
|7
|Сан-Хосе
|32
|10
|22
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|18.12
|00:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|3 : 4
|18.12
|03:00
|
Вашингтон – Торонто
|5 : 2
|18.12
|03:00
|
Каролина – Даллас
|5 : 4 ОТ
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|1 : 5
|18.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|2 : 4
|18.12
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|3 : 6
|18.12
|05:00
|
Аризона – Баффало
|2 : 5
|18.12
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|3 : 1
|18.12
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|1 : 5
|18.12
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|2 : 5
|18.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|18.12
|22:00
|
Миннесота – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98